Лос-Анджелес, США, 16 ноября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Продюсер Нейт Мур подтвердил, что студия Marvel не будет искать нового актёра на роль короля Ваканды Т'Чаллы. Об этом 16 ноября сообщает портал GamesRadar+.

Gage Skidmore Чедвиг Боузман

«Я буду абсолютно честен: вы не увидите Т'Чаллу во вселенной MCU — 616», — заявил Мур. Он рассказал, что после смерти Чедвика Боузмана у него был разговор с режиссёром Райаном Куглером не тему того, что дальше делать, и что этот разговор занял не недели, а минуты.

«Как бы ни было сложно с точки зрения повествования понять, что делать, потому что это большая дыра, мы ни разу не рассматривали возможность замены актёра, — отметил продюсер, — итак, задача (фильма — ИА REGNUM) «Черная пантера: Ваканда навеки» — рассказать историю без Т'Чаллы, и я думаю, что это вызов, который мы готовы принять».

Напомним, что ещё в декабре 2020 года глава Marvel Кевин Файги заявил, что кинокомпания не будет искать замену Чедвику Боузману. Актёр скончался 28 августа 2020 года, причиной смерти стало онкологическое заболевание.