Новосибирск, 16 ноября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. В Новосибирскую область доставили очередные две партии вакцин от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом сегодня, 16 ноября, сообщило правительство региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«Поступило еще 13 800 комплектов препарата «Спутник V» и 63 000 доз «Спутника Лайт», — уточнили в областной администрации.

В новосибирском минздраве напомнили, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» предназначена для ревакцинации, а также для вакцинации ранее переболевших COVID-19.

Всего к настоящему моменту в Новосибирскую область поставлено 1 304 575 комплектов вакцин от коронавируса («Спутник V», «Спутник Лайт», КовиВак и ЭпиВакКорона).