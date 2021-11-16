Баку, 16 ноября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Армения виновна в целенаправленной эскалации напряженности на границе с Азербайджаном, заявляет 16 ноября МИД Азербайджана. Официальное заявление опубликовано на фоне сообщений о боестолкновениях на границе двух республик.

Mod.gov.az Вооружённые Силы Азербайджана и Турции

По утверждению Баку, «наблюдается целенаправленное совершение провокаций с армянской стороны».

«Незаконный визит бывшего министра обороны Армении на территорию Азербайджана, находящуюся под контролем российских миротворцев, и проведение там совещаний военного назначения, концентрация около 60 военнослужащих ВС Армении на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии в Лачинском районе, а также интенсивный обстрел армянскими военными позиций ВС Азербайджана в Кельбаджарском и Лачинском районах показывают, что армянская сторона целенаправленно нагнетает ситуацию», — утверждает МИД Азербайджана.

«Подчеркиваем, что напряженность в регионе является очередной военно-политической провокацией Армении. Основная ответственность за это ложится непосредственно на военно-политическое руководство Армении», — указано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, армянская сторона заявляет о том, что их позиции и посты на границе подверглись атакам военных Азербайджана.