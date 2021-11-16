Владимир, 16 ноября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Владимирской области Григорий Вишневский подозревается в совершении коррупционного преступления. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Администрация Владимирской области

По версии следствия, с августа по ноябрь 2021 года Вишневский получил незаконное денежное вознаграждение в размере как минимум 600 тысяч рублей. За это он оказывал общее покровительство коммерческой фирме. Согласно имеющимся сведениям, он пообещал бизнесмену не допустить возможные негативные последствия для его фирмы по одному из государственных контрактов в курируемой сфере, а также при заключении и исполнении других контрактов.

Вишневского задержали при получении очередной части взятки. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, взятки в крупном размере». Следователь добивается заключения фигуранта дела под стражу.