Екатеринбург, , 17:52 — REGNUM На Земле главными являются не люди, а вирусы, и населению планеты приходится под них подстраиваться. Об этом на заседании свердловского Заксобрания заявил губернатор Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос одного из депутатов о необходимости вакцинации против COVID-19.

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В качестве примера он привёл себя. Рассказал, что ранее прошёл полный курс вакцинации, а затем и ревакцинировался. Кроме того, он добавил, что в ряде зарубежных стран без прививки нельзя даже поехать в такси или зайти в продовольственный магазин.

Также глава Среднего Урала подчеркнул, что главными на Земле являются вирусы, а не люди. «И нам нужно подстраиваться под их жизнь», — сказал губернатор. Кроме того, Куйвашев добавил, что без науки, вакцины, дополнительных ресурсов человечеству было бы крайне трудно выживать. Об этом говорит вся история планеты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области с начала пандемии выявили уже 169 028 носителей коронавируса. Выздоровели 150 009 человек, а только от COVID-19 погибли уже 7951.