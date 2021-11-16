Вашингтон, , 19:46 — REGNUM Американская певица Бритни Спирс рассказала о том, как празднует отмену опеки над ней. Об этом 16 ноября пишет издание «Газета.ru».

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

По словам артистки, она впервые выпила алкоголь после 13 лет трезвости. «Какие удивительные выходные! Я чувствую себя на седьмом небе. Я выпила свой первый бокал шампанского в потрясающе красивом ресторане», — заявляет Спирс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября 2021 года опека над Бритни Спирс была полностью прекращена решением суда. «Лучший день на свете… слава Господу», — написала в своём Twitter-аккаунте певица.

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