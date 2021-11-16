Санкт-Петербург, 16 ноября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Ленинградская область на Транспортной неделе в Москве представила проекты строительства участка четвертой линии Петербургского метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до будущей станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное», планы по развитию сети пассажирских причалов, развитию велосипедной инфраструктуры и другие проекты. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Кудрово

В рамках форума на главной деловой сессии «Транспорт России-2035: от стратегии к реализации» обсудили принципы реализации обновленной транспортной стратегии. Ее ключевое направление — цифровизация транспорта.

«Мы делаем особый акцент на цифровизации транспорта, обновлении подвижного состава и бесшовности перевозок. Одной из приоритетных задач является внедрение электронного документооборота: это и путевые листы, и грузовые накладные, и результаты предрейсового и послерейсового медосмотра», — заметил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ленобласти поддерживают планы по строительству новой станции Петербургского метрополитена в областном городе Кудрово на границе с Петербургом, но видят эту станцию центром большого транспортного узла. Под строительство метродепо «Правобережное» в Ленобласти уже зарезервировали 120 га территории. С появлением метро ускорится развитие зоны застройки «Кудрово», общественно-деловой зоны «Кудрово — Новосаратовка» и промышленной зоны «Деревня Старые Колтуши».

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Добавим, что сегодня в рамках «Транспортной недели-2021» в Ленинградской области введен в эксплуатацию реконструированный участок федеральной дороги А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой.