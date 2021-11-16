Саратов, , 17:55 — REGNUM В Саратовской области в три раза увеличилась нагрузка на пункты вакцинации. В будни прививается от восьми до 11 тыс. человек, в выходные дни — пять тысяч граждан. Об этом 16 ноября заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Вакцинация

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С его слов, для удобства жителей Саратовской области развернуты дополнительные пункты вакцинации (всего 28 мобильных пунктов) в крупных городах и рабочих поселках. Высокий охват вакцинации отмечается в Татищевском, Лысогорском, Александрово-Гайском, Воскресенском и Балтайском районах.

На сегодняшний день закончили вакцинацию от коронавируса 810 тыс. человек, первым компонентом привито 969 тыс. жителей.

Свободными по состоянию на 16 ноября остаются 18% ковидных коек. В настоящее время ведутся мероприятия по их сокращению.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил региональному минздраву увеличить охват тестированием на COVID-19, а также активизировать вакцинацию среди населения.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за прошедшие сутки выявили 640 случаев заражения коронавирусом. За время пандемии по данным на 16 ноября в регионе зарегистрировали 111 564 случая заражения. Выздоровели всего 96 703 носителя вируса.

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