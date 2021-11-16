Ереван, 16 ноября 2021, 17:41 — REGNUM В ходе боестолкновений на границе с Азербайджаном уничтожено или подбито порядка 10 единиц азербайджанской бронетехники, сообщает 16 ноября министерство обороны Армении.
«В результате действий армянской стороны противник понес большие потери живой силы, около 10 единиц бронетехники уничтожены или выведены из строя. У армянской стороны также есть потери. Данные уточняются», — указано в сообщении.
По утверждению Еревана, интенсивность боев на границе не снижается.
По некоторым данным, потери армянской стороны составляют до 12 человек убитыми и 15 пленными.
Стоит отметить, что на фоне этих сообщений Армения не обращалась к России с официальным запросом о помощи в рамках ОДКБ.
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