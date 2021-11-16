Ереван, 16 ноября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В ходе боестолкновений на границе с Азербайджаном уничтожено или подбито порядка 10 единиц азербайджанской бронетехники, сообщает 16 ноября министерство обороны Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

«В результате действий армянской стороны противник понес большие потери живой силы, около 10 единиц бронетехники уничтожены или выведены из строя. У армянской стороны также есть потери. Данные уточняются», — указано в сообщении.

По утверждению Еревана, интенсивность боев на границе не снижается.

По некоторым данным, потери армянской стороны составляют до 12 человек убитыми и 15 пленными.

Стоит отметить, что на фоне этих сообщений Армения не обращалась к России с официальным запросом о помощи в рамках ОДКБ.