Тбилиси, , 18:50 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его сторонники своими голодовками повторяют голодовки Махатмы Ганди, сообщает 16 ноября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я приветствую членов сакребуло [муниципальных советов] Зугдиди и Рустави, которые присоединились к членам парламента Грузии в высшем акте солидарности — голодовке. Это повторяет вошедшую в мировую историю голодовку Махатмы Ганди, с помощью которой он победил [Британскую] империю и освободил свою страну [Индию]», — сказал Саакашвили.

Саакашвили также выразил свою благодарность грузинскому оперному певцу Паате Бурчуладзе, объявившему о начале голодовки солидарности, и митрополиту Грузинской православной церкви Иосифу.

«Теперь я узнал, что национальное достояние Грузии, Паата Бурчуладзе, начинает голодовку в знак солидарности. То, что человек, которого недавно не пустили в построенную мной кутаисскую оперу, собирается объявить голодовку — это позор. Но с другой стороны — это высший акт благородства и величия», — заявил Саакашвили.

Саакашвили также отметил, что он очень много молится за свободу Грузии и за свою личную свободу.

Напомним, что в последние дни Грузию охватила настоящая эпидемия голодовок солидарности с бывшим президентом. Голодовку объявили около десятка депутатов парламента, некторые члены муниципальных собраний, а также активисты оппозиционных движений.