Тбилиси, 16 ноября, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его сторонники своими голодовками повторяют голодовки Махатмы Ганди, сообщает 16 ноября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я приветствую членов сакребуло [муниципальных советов] Зугдиди и Рустави, которые присоединились к членам парламента Грузии в высшем акте солидарности — голодовке. Это повторяет вошедшую в мировую историю голодовку Махатмы Ганди, с помощью которой он победил [Британскую] империю и освободил свою страну [Индию]», — сказал Саакашвили.

Саакашвили также выразил свою благодарность грузинскому оперному певцу Паате Бурчуладзе, объявившему о начале голодовки солидарности, и митрополиту Грузинской православной церкви Иосифу.

«Теперь я узнал, что национальное достояние Грузии, Паата Бурчуладзе, начинает голодовку в знак солидарности. То, что человек, которого недавно не пустили в построенную мной кутаисскую оперу, собирается объявить голодовку — это позор. Но с другой стороны — это высший акт благородства и величия», — заявил Саакашвили.

Саакашвили также отметил, что он очень много молится за свободу Грузии и за свою личную свободу.

Напомним, что в последние дни Грузию охватила настоящая эпидемия голодовок солидарности с бывшим президентом. Голодовку объявили около десятка депутатов парламента, некторые члены муниципальных собраний, а также активисты оппозиционных движений.