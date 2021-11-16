Мурманск, 16 ноября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. В Мурманской области выросла заболеваемость ковидом среди трудоспособного населения. Об этом со ссылкой на и.о. главного санитарного врача Александра Сергеева корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Pixabay.com Коронавирус

«Эпидситуация по коронавирусу в регионе напряженная. Заболеваемость населения остается высокой. Чаще всего болеет взрослое трудоспособное население — 18−60 лет. Лидирующие позиции в структуре заболевших COVID-19 занимают лица 30−49 лет, их доля за последние четыре недели выросла с 32% до 39%», — заявил Сергеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области введена обязательная вакцинация для работников промышленных предприятий.