Сиэтл, США, 16 ноября 2021, 17:34 — REGNUM Администрация массовой многопользовательской игры New World заблокировала аккаунты около 1,2 тыс. геймеров. Об этом 16 ноября менеджер сообщества игроков Luxendra сообщила в своём блоге.
В публикации она пояснила, что игроков заблокировали навсегда за так называемый «дюпинг»,
«Оставшиеся предметы, полученные в ходе мошенничества, по-прежнему мешают многим игрокам», — написала в посте Luxendra, отметив, что более всего от этого страдают те геймеры, которые имеют конкретные цели и хотят получить определённую экипировку. Она принесла извинения «самым преданным игрокам» от всех разработчиков за сложившуюся ситуацию.
Напомним, компания Amazon Games запустила серверы New World 28 сентября 2021 года. Отметим, что в октябре 2021 года администрация игры отказалась признавать наличие проблем в её экономике.
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