Сиэтл, США, 16 ноября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Администрация массовой многопользовательской игры New World заблокировала аккаунты около 1,2 тыс. геймеров. Об этом 16 ноября менеджер сообщества игроков Luxendra сообщила в своём блоге.

Скриншот с YouTube New World

В публикации она пояснила, что игроков заблокировали навсегда за так называемый «дюпинг», т. е. клонирование внутриигровой валюты и ресурсов, а также за «атаку против другой игровой системы», которая имеет отношение к строительству. Первая волна «банов» (блокировок) прошла 2 ноября 2021 года, разработчики сообщили, что в результате «чистки» из игры удалили более 80% предметов и валюты, полученных нечестным способом.

«Оставшиеся предметы, полученные в ходе мошенничества, по-прежнему мешают многим игрокам», — написала в посте Luxendra, отметив, что более всего от этого страдают те геймеры, которые имеют конкретные цели и хотят получить определённую экипировку. Она принесла извинения «самым преданным игрокам» от всех разработчиков за сложившуюся ситуацию.

Напомним, компания Amazon Games запустила серверы New World 28 сентября 2021 года. Отметим, что в октябре 2021 года администрация игры отказалась признавать наличие проблем в её экономике.