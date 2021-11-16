София, , 17:30 — REGNUM Европейская комиссия одобрила выделение действующим правительством Болгарии 20,5 миллионов евро в качестве дополнительных субсидий для болгарских автобусных компаний, осуществляющих городские, региональные и международные пассажирские перевозки. Об этом 16 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

По данным издания, указанные средства будут бесплатно предоставлены лицензированным фирмам, потерпевшим убытки из-за карантинных мер в связи с пандемией COVID-19. Предполагается, что соответствующая финансовая помощь не превысит 1,8 миллионов евро на одну автобусную или таксомоторную структуру. Процесс получения субсидий будет регулироваться местными органами власти РБ.

Напомним, для осуществления дополнительных социальных выплат из собственного государственного бюджета Болгария, являющаяся частью ЕС, обязана получать разрешение Еврокомиссии. Ранее из-за ограничений, связанных с ухудшением эпидемической ситуации, в Болгарии о своем банкротстве были вынуждены завить до 200 транспортных компаний.