Минск, , 17:29 — REGNUM Слезоточивый газ, водомёты и светошумовые гранаты применили пограничники Польши в отношении нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, передаёт 16 ноября Sputnik Беларусь.

Применение слезоточивого газа Alisdare Hickson

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Польские силовики получили приказ применять эти средства в ответ на действия мигрантов, которые начали ломать заграждение и атаковать пограничников с помощью палок и камней.

Есть данные, что водомёты начинены не водой, а жидкостью, раздражающей слизистые оболочки: мигранты получили повреждения глаз. Sputnik сообщает также, что его корреспондент, а также оператор ОНТ пострадали от применённого газа.

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