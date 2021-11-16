Мурманск, 16 ноября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Мурманской области введена обязательная вакцинация для сотрудников промышленных компаний, их подрядчиков и субподрядчиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

«Регистрация случаев заражения среди сотрудников промышленных предприятий продолжается. Единственный способ сдержать распространение болезни и выйти из эпидемии с наименьшими потерями — активно проводить массовую вакцинацию», — пояснил исполняющий обязанности главного санитарного врача Мурманской области Александр Сергеев.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор ушел на самоизоляцию из-за выявленного в его окружении коронавируса.