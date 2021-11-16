Калуга, , 17:39 — REGNUM Заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский в рамках круглого стола, посвященного мониторингу состояния атмосферного воздуха состоявшегося 16 ноября на площадке Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, рассказал о результатах наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Калужской области. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства цифрового развития региона.

Загрязнение воздуха PublicDomainPictures

В настоящее время мониторинг воздуха в Калужской области проводится на базе 15 малогабаритных автоматических станций контроля загрязнения в районах с наибольшей концентрацией предприятий. Данные наблюдения регулярно размещаются на специальном геопортале, который ежедневно посещают около 140 человек, которые могут круглосуточно наблюдать информацию о текущем статусе и наличии загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. По итогам 2020 года регион среди субъектов ЦФО занял первое место по наименьшим показателям объемов выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Однако, несмотря на положительные результаты, систему анализа качества воздуха необходимо совершенствовать. Это возможно сделать в том числе за счет увеличения количества малогабаритных станций и внесения изменений в нормативные правовые акты для принятия оперативного решения на местах сбора данных.

По мнению Дмитрия Разумовского, проект по наблюдению за состоянием атмосферного воздуха следует включить в мониторинговые системы, созданные в рамках исполнения мероприятий по цифровизации контрольно-надзорной деятельности.

«Это единая цифровая платформа, которая должна собирать информацию, полученную от многочисленных датчиков и приборов учёта, самое главное, верифицировать ее и передавать в типовое облачное решение КДН», — отметил Разумовский.

В качестве примера замгубернатора назвал мониторинг водопотребления — проект, который уже реализуется в Калужской области, а также внедрение на территории региона совместного с Минцифрой России пилота — мониторинга качества воды.

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