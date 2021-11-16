Санкт-Петербург, , 17:24 — REGNUM Сумка с частями человеческого тела найдена в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, сообщает 16 ноября пресс-служба городского управления СК России.

Убийство Jo Naylor

Части тела неустановленного мужчины, сложенные в хозяйственную сумку, были найдены ранее в ходе работ по укреплению набережной реки Смоленка.

Следователи СК работают на месте происшествия, проводят опрос свидетелей, назначают необходимые экспертизы. Возбуждено уголовное дело.

Личность убитого мужчины пока не установлена.

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