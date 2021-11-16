Сараево, 16 ноября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Сегодня, 16 ноября, в Зенице на стадионе «Билино Поле» состоится решающий для сборной Украины по футболу матч со сборной Боснии и Герцеговины. В случае победы сборной Украины и поражения сборной Финляндии, подопечные Александра Петракова обеспечат себе участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Александр Зинченко

В последний раз эти команды играли между собой 12 октября в матче восьмого тура. Та встреча завершилась со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Андрей Ярмоленко и Анел Ахмедходжич.

На данный момент сборная Украины, одержав одну победу и шесть раз сыграв вничью, идет на третьей позиции в турнирной таблице группы D. Сборная Боснии и Герцеговины с семью очками расположилась одной строчкой ниже.