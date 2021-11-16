Кострома, 16 ноября, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Суд постановил отменить результаты выборов главы Захаровского сельского поселения Красносельского района, прошедших с 17 по 19 сентября 2021 года в Костромской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Выборы

В процессе участвовали представитель партии «Справедливая Россия» Евгений Беляков и действующая глава поселения Татьяна Осипова, выдвинутая «Единой Россией». После подведения итогов голосования победителем признали Осипову. Справедливоросс не согласился с этим решением и подал на избирательную комиссию района в суд.

Его претензии касались результатов голосования на участке №294. В последний день выборов — 19 сентября комиссия участка оформила протокол, согласно которому Беляков получил 48 голосов, а его оппонент Осипова — 39. С учётом результатов голосования на втором участке представитель «Справедливой России» выигрывал выборы с перевесом в 2 голоса. Позднее комиссия участка No 294 пересчитала голоса и выдала новый протокол, согласно которому 4 голоса, отданных за эсера, были признаны недействительными. Количество голосов за Осипову при этом увеличилось на 1.

Сегодня, 16 ноября суд полностью удовлетворил требования истца. Будет ли ответчик обжаловать решение, неизвестно.