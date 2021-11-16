Москва, , 17:21 — REGNUM Основным фактором, который привел к снижению темпов роста мировой торговли, стало некоторое охлаждение глобального спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил старший научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Фиранчук.

ВТО Ictsd.org

«Текущие объемы мировой торговли, по данным ВТО, вернулись к среднесрочному тренду после значительного падения в начале пандемии и последовавшего резкого восстановления, — сказал Фиранчук. — Основным фактором снижения темпов роста торговли является некоторое охлаждение глобального спроса, также возвращающегося к нормальному уровню. Дополнительное влияние оказали задержки с поставками из-за перегрузки ряда крупнейших портов и неполное восстановление глобальных производственных цепочек».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, восстановление мировой экономики в первой половине 2021 года привело к резкому росту индекса торговли товарами, но уже сейчас он опустился до 99,5 пункта по 100-балльной шкале.

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