Казань, 16 ноября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. В Казани за медицинской помощью обратилась 13 пострадавшая от отравления метиловым спиртом. 18 летнюю девушку из Башкирии госпитализировали в центр острых отравлений городской клинической больницы №7, сообщает республиканский минздрав.

Progorodnn.ru Алкоголь

«Состояние девушки оценивается, как средней степени тяжести», — цитирует «Татар-информ» главного токсиколога минздрава РТ Алию Насибуллину.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации с признаками отравления метиловым спиртом 12 человек. Компания молодых людей 1999−2003 годов рождения распивала алкогольный напиток, купленный в пятилитровой таре. Медики не исключают обращения к ним оставшихся участников застолья. В СМИ появилась информация, что компания состояла из 19 человек.

Трое из госпитализированных в тяжелом состоянии, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Десять человек из всех пострадавших являются жителями Башкирии, двое — жители Казани.

По факту массового отравления метанолом возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). По предварительным данным следствия, алкоголь был приобретен у неустановленного лица.

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