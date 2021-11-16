Кемерово, 16 ноября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. В муниципалитетах Кемеровской области по поручению губернатора Сергея Цивилева уборка снега идёт в усиленном режиме. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега

«С началом зимнего сезона и снегопадов регулярно требую от глав муниципалитетов активнее убирать снег и чистить дороги. Первые обращения людей показали, что эту работу надо усилить. Расчищенные улицы — это прежде всего безопасность кузбассовцев и удобство передвижения. Особое внимание — социальным учреждениям: больницам, школам, детским садам, а также автодорогам. Глав призываю продолжать расчистку и вывоз снега, не ожидая негативных сигналов от граждан, а действуя на опережение», — сказал Цивилев.

Уточняется, что сегодня, 16 ноября, очисткой дорог от снега в Кузбассе заняты 2,6 тыс. человек и 1,3 тыс. единиц техники. За сутки вывезено 13,8 тыс. кубометров снега, с начала снегоуборочных работ в этом сезоне — 97,9 тыс. кубометров.