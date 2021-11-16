Тюмень, 16 ноября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. В Центральный районный суд Тюмени поступило уголовное дело в отношении четырёх обвиняемых в похищении людей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Цитата из к/ф «Похищение Фредди Хайнекена» реж Даниэль Альфредсон. 2014. Нидерланды, Бельгия, Великобритания, США Похищение

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемые 29-ти, 40, 41 и 35 лет насильно увозили в реабилитационный центр имеющих алкогольную зависимость жителей региона. Там «пациентов» удерживали, получая за «лечение» вознаграждение от их родственников.

Трое обвиняемых находятся под стражей, один — под домашним арестом. Первое судебное заседание состоится 19 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двух новосибирцев обвиняют в похищении людей для «лечения» в реабилитационном центре, в котором общение с родственниками ограничивалось, а незаконные действия прикрывались методикой избавления от зависимостей.