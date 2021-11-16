16 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Федеральное сетевое агентство Германии временно остановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».

Мирослава Романенко, , 17:56 — REGNUM Сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2» временно остановило Федеральное сетевое агентство Германии. Об этом 16 ноября говорится в сообщении немецкого регулятора.

«Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате проверки документов агентство пришло к выводу, что сертификация оператора трубопровода Nord Stream 2 может рассматриваться лишь в случае, если оператор имеет правовую форму в соответствии с германским правом», — сообщает источник.

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Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый», а также в телеграм-канале главного редактора одесского издания «Таймер», журналиста и публициста Юрия Ткачёва. Многие отметили, что в связи с отсрочкой сертификации газопровода может повыситься цена на газ. Иные также добавили, что в любом случае Газпром останется в выигрыше. Другие также указали на то, что в проигрыше останется Украина, независимо от того, когда будет запущен «Северный поток — 2». Были и те, кто указал на то, что газопровод «СП-2» уже себя окупил, несмотря на то, что он еще не запущен.

«Цена газа только снова вырастет…» — отреагировал Михаил.

«Капитализация Газпрома при этом растёт каждый день вслед за ростом выручки. Ну и доходы бюджета России растут соответственно», — добавил Владимир С.

«Надо вентиль Путину немного прикрутить, чтобы сертификацию ускорить», — иронизирует Viktor.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Хорошие новости. Выше цены, больше ада. А через Украину в любом случае оплачивать 40 миллиардов [кубометров газа] ещё три года», — с сарказмом отметил Goodwin.

«Что ж немцы себе перед зимой топор на ногу роняют?» — не понимает ExportRussia.

«Как совпало с экономическим признанием Донбасса!» — заметил Михаил Алексеевич.

«ГП (Газпром. — М. Р.) не бронировал мощности на перекачку по Украине и Польше на декабрь. Ценник на бирже полез вверх. Так что в новому году $2500 за 1000 кубиков как с куста. Спасибо немцам за финансовую поддержку ГП», — смеется Mangust Last.

«Сертифицируют. Или замёрзнут», — добавил Сергей С.

«Украина проигрывает… и в случае его (СП-2. —М. Р.) запуска, и в случае его остановки. Газпром выигрывает также в любом случае — из-за цен или из-за объема», — отреагировал Герман.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Северный поток — 2» уже можно не запускать. Газпром на заключал столько дорогих и долгосрочных контрактов, что «Северный поток — 2» себя уже окупил», — подытожил Олег.

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Напомним, ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что после запуска газопровода «Северный поток — 2» Украина будет ежегодно терять около $2 млрд (свыше 50 млрд гривен).