Пермь, 16 ноября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В Перми на зебре сбили 11-летнего ребенка. Пятиклассник от полученных травм скончался, сообщают СМИ.

ДТП

Смертельное ДТП произошло вечером 15 ноября на пересечении улиц Ласьвинская и Маршала Рыбалко. Ребенок перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора и попал под колеса автомобиля Toyota Corolla, за рулем которого находилась 60-летняя женщина.

По факту гибели ребенка проводится проверка.

По данным Пермской госавтоинспекции, за десять месяцев 2021 года в столице Прикамья зарегистрировано 226 наездов на пешеходов, в которых 16 человек погибли, 220 получили травмы различной степени тяжести. По вине водителей произошло 158 ДТП, четыре человека погибли, 161 — травмирован. По вине самих пешеходов произошло 61 ДТП, в которых десять человек погибли и 52 получили различные травмы.