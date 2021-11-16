Минск, , 17:11 — REGNUM Об открытости Белоруссии для информационного освещения ситуации на границе заявил 16 ноября Александр Лукашенко во время совещания с силовиками и чиновниками, посвящённого обстановке на государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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«Мы не закрываем рты журналистам. Любой представитель прессы, белорусской и зарубежной, может приехать и вести репортажи с любой точки государственной границы», — заявил Лукашенко в ходе совещания.

Он подчеркнул: «Нам сейчас главное защитить свою страну и свой народ, не допустить столкновений. Я знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были. Как и провокации, которые могут привести к силовому конфликту. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Нельзя, чтобы эта так называемая проблема стала развязыванием горячего противостояния».

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На самом деле далеко не любой журналист может приехать в Белоруссию и освещать события — для этого требуется специальная аккредитация МИД Белоруссии. Глава министерства Владимир Макей присутствовал на совещании 16 ноября и не посмел опровергнуть ложь своего начальника. На совещании присутствовал также руководитель белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, который знает об установленной законом ответственности за нарушение ограничений пребывания на государственной границе.

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Белоруссия постоянно критикуется международными организациями за систематические и грубые нарушения прав журналистов и общественных активистов. В рейтингах свободы слова и свободы прессы Белоруссия давно находится в аутсайдерах. Уголовное преследование за критику властей, за распространение информации, за другие формы реализации гражданских прав и свобод является для постсоветской республики своеобразно нормой.

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