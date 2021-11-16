Минск, 16 ноября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Российские военные базы на территории Белоруссии не нужны, заявил 16 ноября белорусский министр обороны Виктор Хренин в интервью телеканалу Al Jazeera, опубликованном в Telegram-канале МО Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Маятник

По его словам, несмотря на рост военной активности НАТО у границ Белоруссии, Минск не нуждается в российских базах на своей территории.

«А зачем они нам здесь нужны? У нас есть Союзное государство, региональная группировка войск, в которую входит вся армия Вооруженных сил Республики Беларусь и часть сил и средств Российской Федерации, которых, по нашим расчетам, вполне достаточно. Если будет необходимость, Россия совсем рядышком. Они все будут на нашей территории. А размещать дополнительно какие-то авиационные и еще какие-то базы — они не нужны», — сказал Хренин.

«Если понадобится, то, как сказал президент, тут будет хоть вся российская армия… Мы гордый небольшой белорусский народ», — добавил он.

При этом Хренин заявил, что белорусские военные не только изучают новую российскую военную технику, но и делятся своим опытом с коллегами из ВС РФ.

О каком «опыте» может идти речь, Хренин не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минске заявили о желании иметь в своем распоряжении оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» российского производства.