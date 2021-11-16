Бразилиа, , 17:09 — REGNUM 37-летний центральный защитник «Челси» и сборной Бразилии по футболу Тиаго Силва может покинуть лондонский клуб следующим летом. Силву хочет вернуть бразильский клуб «Флуминенсе». Об этом 16 ноября сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.

Эмблема «Челси» Pixabay.com

В текущем сезоне Тиаго Силва принял участие в двенадцати матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Тоттенхэма» и одной результативной передачей в игре с «Мальме».

Силва покинул «Флуминенсе» в ноябре 2002 года на правах свободного агента. В Европу бразильский защитник переехал 1 января 2005 года, перейдя в «Порту» из «Жувентуде» за 3,5 миллиона евро. Далее футболист выступал за московское «Динамо», после чего вернулся во «Флуминенсе» на три года. Зимой 2009 года футболиста подписал «Милан». Далее Силва выступал за «Пари Сен-Жермен» и «Челси».

Текущее соглашение Тиаго Силвы с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.