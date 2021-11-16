Москва, , 17:04 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о запуске пилотного проекта по бесплатному предоставлению лекарственных препаратов в коммерческих аптеках, сообщает 16 ноября сайт мэра и правительства Москвы.

QR-код Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

Сроки провидения «пилота» — с 15 января по 31 декабря 2022 года. Выдача препаратов будет проводиться по электронным рецептам при предъявлении его QR-кода на экране телефона или в бумажном виде.

«Расчёт с аптечными организациями, участвующими в пилотном проекте, будут проводить ежемесячно. Они получат бюджетные субсидии в размере фактически отпущенных бесплатных лекарств», — пояснили в мэрии.

Уточняется, что привычная форма выдачи бесплатных лекарств в аптечных пунктах при поликлиниках также сохранится.