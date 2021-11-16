Шабац, , 17:26 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич считает «рациональной и разумной» позицию официального Брюсселя, Белград и Приштина должны выполнить все ранее достигнутые соглашения по Косово и Метохии. Об этом он заявил 16 ноября в городе Шабац.

Александр Вучич Predsednik.rs

Тем не менее, полагает Вучич, «тут не хватает реальных действий».

«Это важное заявление, особенно в свете формирования Сообщества сербских муниципалитетов», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Комментируя заявление премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти о том, что Сербия должна поменять конституцию для того, чтобы Косово ее признало, Вучич сказал, что тут нужно «смотреть на факты, а не на акты».

«Проблема не в каком-то отдельном юридическом акте, а в фактах, которых Курти не понимает. Я, в отличие от них (сепаратистского руководства в Приштине — ИА REGNUM), не желаю участвовать в ежедневных нападках на албанцев для того, чтобы поднять свой рейтинг в центральной Сербии. Я в этом не заинтересован», — отметил Вучич.

Напомним, что 15 ноября верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель отметил важность выполнения всех ранее достигнутых соглашений между Белградом и Приштиной. Белград требует от Приштины выполнить положение Брюссельского соглашения 2013 года и сформировать Сообщество сербских муниципалитетов.