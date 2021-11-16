Петрозаводск, 16 ноября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Глава Карелии Артур Парфенчиков успокоил местных жителей информацией о том, что северные надбавки не будут отменены после лишения ряда территорий региона статуса Крайнего Севера. Соответствующий пост губернатор выложил у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

Gov.karelia.ru Артур Парфенчиков

"Все северные надбавки и льготы, положенные жителям районов крайнего севера и приравненных к ним территорий, для Карелии остаются в силе!» — заявил Артур Парфенчиков.

Губернатор Карелии также отметил, что отмена Владимиром Путиным указа Бориса Ельцина носит «технический» характер. Парфенчиков пояснил, что правительство России готовит новое постановление, которое должно быть утверждено до конца этого года.

«Еще раз подчеркну, для жителей Карелии ничего не изменится. Все преференции, в том числе надбавки к заработной плате, количество дней отпуска, сроки выхода на пенсию остаются в силе», — подытожил губернатор.

Однако эти слова не вызвали среди пользователей соцсети однозначно одобрительной реакции.

Часть комментаторов оперировала к пункту о том, что жители северных регионов выходят на пенсию раньше, в связи с этим Наталья К. оставила под постом губернатора следующий комментарий, получивший более трёхсот «лайков» (здесь и далее орфография и пунктуация сохранена): «Я в конце концов выйду в этой стране на пенсию?»

Маргарита А. обратилась к самой системе северных надбавок и льгот: «Вопрос об отмене стоял уже давно. Посмотрите, раньше северные надбавки выплачивались полностью, по праву рождения, теперь надо зарабатывать. Больничный лист был 100% для жителей Карелии, теперь молодежь должна зарабатывать в течении 8 лет. Постепенно все скатывается к общероссийским нормам. Поэтому когда появилась информация вообще об отмене северных льгот, конечно народ взволновался. Надо было сразу публиковать и Указ, и заметьте ещё только, Проект Постановления».

Напомним, что с 1 января 2022 года вступает в силу указ президента, согласно которому некоторые территории Карелии больше не входят в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.