Вена, 16 ноября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. 19-летний форвард австрийского «Ред Булл Зальцбурга» и национальной сборной Германии по футболу Карим Адейми может продолжить карьеру в «Барселона». По сообщениям издание Sport1, каталонский клуб готов предложить австрийскому клубу 40 миллионов евро за трансфер молодого нападающего.

«Барселона»

В текущем сезоне Карим Адейми принял участие в 22-х матчах за «Ред Булл Зальцбург» во всех турнирах, в которых забил пятнадцать мячей и отдал одну результативную передачу.

За взрослую сборную Германии Карим Адейми дебютировал 5 сентября в матче пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 со сборной Армении (5:0). В том матче 19-летний нападающий, выйдя на замену на 72-й минуте, отметился забитым мячом.

Текущее соглашение Карима Адейми с «быками» рассчитано до конца июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает немецкого нападающего в 20 миллионов евро.