Пенза, 16 ноября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Пензенской области установлено материальное стимулирование в размере 600 рублей за голову отстрелянной на территории региона лисицы. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Лисица

Охотник для получения денежных средств не позднее 15 декабря 2021 года должен представить в управление ветеринарии Пензенской области, где производился отстрел лисицы: тушку животного, добытую на территории Пензенской области в соответствии с правилами охоты; заявление; копию паспорта; копию охотничьего билета; копию путевки или разрешения на добычу охотничьих ресурсов. а также согласие охотника на обработку персональных данных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 1 января по 26 сентября выявили 70 случаев бешенства среди животных. Наибольшее количество случаев заболевания выявлено среди кошек — 32, у собак — 28, семь — среди лис, еще три случая зафиксировали среди крупного и мелкого рогатого скота.

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