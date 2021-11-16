Воронеж, 16 ноября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Вопросы развития военных городков на территории Воронежской области обсуждались 16 ноября в ходе встречи министра обороны РФ Сергея Шойгу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки Шойгу в Воронежскую область.

Tvzvezda.ru Сергей Шойгу

Министр обороны и глава региона обсудили реализацию программы по комплексному благоустройству гарнизонного военного городка. В настоящее время в рамках этой программы силами Минобороны России выполнен ремонт социально-значимых объектов, в том числе детского сада, школы, медицинского пункта, столовых. При этом жилищный фонд военного городка включен в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. В 2020 году капитально отремонтировано 12 многоквартирных домов, благоустроено дворовых территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу в рамках рабочей поездки в Воронежскую область провел проверку воинских частей.