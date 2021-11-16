Минск, 16 ноября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Вооруженные силы Белоруссии хотели бы иметь в своём распоряжении оперативно-тактические ракетные комплексы 9ОТРК) «Искандер» российского производства, заявил 16 ноября белорусский министр обороны Виктор Хренин в интервью телеканалу Al Jazeera.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Интервью опубликовано в Telegram-канале МО Белоруссии.

По словам Хренина, работа над этим вопросом проводится ведомством по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Хотя можно сказать, что мы его уже имеем. Не выдам вам я сильно военную тайну, у нас есть региональная группировка войск, в состав которой также входит этот ракетный комплекс, который, если понадобится и если будет необходимость, прибудет на нашу территорию и будет с нами выполнять задачи», — заявил глава военного ведомства Белоруссии.

Напомним, о желании получить ОТРК «Искандер» 13 ноября заявил белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, ракеты нужны для отражения угроз на западном и южном направлениях.

При этом Лукашенко сравнил ракетные комплексы «Искандер» с белорусскими реактивными системами залпового огня «Полонез».