Санкт-Петербург, , 17:02 — REGNUM Двое сотрудников стадиона «Газпром Арена» в Петербурге подрались на рабочем месте, разнимать их пришлось росгвардейцам. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Стадион «Газпром-арена» Дарья Драй © ИА REGNUM

Драка произошла утром 15 ноября на территории стадиона на Крестовском острове. Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Петроградскому району Санкт-Петербурга задержали работника спортивного комплекса, который нанес телесные повреждения своему коллеге.

«Между двумя работниками произошел конфликт, переросший в драку. Очевидцы происшествия нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали нападавшего. Пострадавший мужчина, получивший телесные повреждения в области головы, обратился за медицинской помощью в травмпункт», — пояснили в ведомстве.

Задержанный был передан сотрудникам 18 отдела полиции для выяснения всех обстоятельств.