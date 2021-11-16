Москва, , 16:53 — REGNUM 16 ноября на официальном сайте московского «Динамо» было объявлено о подписании с 34-летним голкипером Антоном Шуниным нового контракта до конца июня 2024 года. Предыдущее соглашение истекало в конце текущего сезона.

Антон Шунин не дотягивается до мяча Алексей Колчин © ИА REGNUM

21 ноября «Динамо» в матче пятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с тульским «Арсеналом». Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

В текущем сезоне Антон Шунин принял участие в одиннадцати матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых пропустил пятнадцать мячей. Три игры голкипер отстоял «на ноль».

В составе сборной России Шунин сыграл в тринадцати матчах и пропустил тринадцать мячей.