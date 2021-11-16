Тбилиси, 16 ноября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека принял временные обеспечительные меры по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает 16 ноября грузинский телеканал «Формула».

Djtm В Европейском суде по правам человека

ЕСПЧ разъяснил, что временные обеспечительные меры — это чрезвычайные меры, которые применяются только тогда, когда существует непосредственный риск причинения непоправимого вреда. ЕСПЧ постановил принять временные меры по делу «Саакашвили против Грузии» в зависимости от состояния здоровья истца. Суд попросил грузинское правительство проинформировать о текущем состоянии здоровья Саакашвили, обеспечить его безопасность в тюрьме, а также оказать соответствующую медицинскую помощь.

Напомним, что 10 ноября ЕСПЧ призвал Саакашвили прекратить голодовку, а грузинское правительство — предоставить бывшему президенту адекватное медицинское лечение в период реабилитации после голодания.