Санкт-Петербург, 16 ноября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Ранение учащегося школы в Невском районе Санкт-Петербурга произошло по неосторожности. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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«Причиной получения несовершеннолетним ранения была неосторожность. Один ученик передавал другому канцелярский нож, тот неудачно его принял и порезался», — пояснили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщили, что днем 16 ноября из одной из школ Невского района был госпитализирован с непроникающим ранением учащийся средней школы. Как выяснилось, травму ребенок получил по неосторожности.