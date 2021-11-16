Минск, , 16:50 — REGNUM После переговоров о мигрантах на границе Белоруссии и.о. канцлера Германии Ангела Меркель «взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос» с другими странами ЕС, сообщили 16 ноября в пресс-службе белорусского президента.

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В комментарии по поводу состоявшегося накануне, 15 ноября, телефонного разговора президента Белоруссии Александра Лукашенко с Меркель сказано, что в участники беседы говорили о мигрантах и об обстановке на границах. Лукашенко внёс предложение о том, что делать для развязки ситуации.

«Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности, — говорится в сообщении. — Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Затем должен состояться ещё один телефонный разговор между лидерами стран».

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