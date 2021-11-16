Ярославль, 16 ноября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Костромская фирма ООО «КлинАп» попала в реестр недобросовестных поставщиков из-за плохой уборки техникума олимпийского резерва по хоккею в Ярославле. Об этом ИА REGNUM сообщили в УФАС России по Ярославской области.

Уборка

Контракт на уборку техникума на сумму 1,7 млн рублей был заключен в октябре 2021 года. По условиям соглашения, клининговая компания должна была регулярно убирать помещения учреждения, однако этого не произошло.

По информации ФАС, исполнитель прислал двух работников вместо 14 человек, заявленных в соглашении, и собирался привести в порядок 60 тысяч квадратных метров помещений с помощью одного совка, двух метел и пяти губок. Кроме этого, некоторые уборщицы не смогли предъявить QR-коды о пройденной вакцинации от коронавируса и могли стать источником заражения для будущих хоккеистов, проходящих обучение в техникуме.

По итогам рассмотрения жалобы общество внесли в чёрный список сроком на два года. Костромская компания с решениемантимонопольщиков не согласилась и намерена обжаловать его в суде.