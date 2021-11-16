Барселона, Испания, 16 ноября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. 16 ноября издание Diario Sport сообщило, что 29-летний бразильский атакующий полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не планирует покидать каталонский клбу в зимнее трансферное окно. В ближайшее время новый главный тренер «сине-гранатовых» Хави встретится с бразильцем, чтобы обсудить будущее футболиста в клубе.

(сс) Dean Jones Филлипе Коутиньо

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» рассчитывает в зимнее трансферное окно продать или отдать в аренду Филиппе Коутиньо.

В текущем сезоне Коутиньо принял участие в одиннадцати матчах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота «Валенсии».

Бразильский полузащитник перешел в «Барселону» 8 января 2018 года из «Ливерпуля» за 135 миллионов евро. Соглашение Коутиньо с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2023 года.