Москва, 16 ноября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В ближайшем будущем в РФ улучшится качество кредитного портфеля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал обещания Банка России, согласно которым ключевая ставка опустится к 6% не раньше середины 2023 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Учитывая динамику изменений и то, как наша экономика справляется со всеми вызовами, можно предположить, что снижение ключевой ставки возможно примерно со второй половины 2022 года, — сказал экономист. — Повышение ключевой ставки и принятие Центральным банком ряда других мер, сдерживающих бум кредитования, таких как более жесткие требования к клиентам, приведут к положительным результатам в виде стабилизации темпов роста объемов кредитования. Уже в ближайшем будущем мы увидим улучшение качества кредитного портфеля и снижение возможных угроз, связанных с перегревом рынка, закредитованностью населения и последствиями, которые оно могло бы вызвать с точки зрения обслуживания кредитов».

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему у Банка России не получилось пресечь рост инфляции.