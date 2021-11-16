Санкт-Петербург, 16 ноября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства человека, чьи останки были найдены в хозяйственной сумке на набережной реки Смоленки в Василеостровском районе Петербурга. Об этом 16 ноября проинформировали в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 16 ноября рабочие, которые занимались берегоукреплением набережной Смоленки, нашли тележку с клетчатой сумкой, с отчлененными останками мужчины в джинсах внутри.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются различные экспертизы. Кроме того, проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств происшедшего.