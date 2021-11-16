Тбилиси, , 17:35 — REGNUM Грузинский омбудсмен Нино Ломджария осудила отказ властей Грузии допустить в тюрьму к Михаилу Саакашвили её украинскую коллегу Людмилу Денисову, сообщает 16 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Нино Ломджария Ombudsman.ge

По словам Ломджария, неприемлемо то, что Денисову, которая приехала навестить своего гражданина, не пустили к нему в тюрьму.

«Что касается отказа для госпожи Денисовой, то это очень разочаровывает. Недавно мы подписали меморандум о сотрудничестве с омбудсменом Украины, и у него также была очень хорошая деловая встреча с министром юстиции Грузии. Поэтому для меня, конечно, неожиданно и неприемлемо, что было отказано в посещении тюрьмы государственному защитнику, которая прибыла навестить своего гражданина», — сказала Ломджария.

Ломджария заявила, что аппарат украинского омбудсмена всегда поддерживал Грузию не только, как дружественное государство, но и как страну, которая максимально уважает правозащитные организации.

Напомним, что Денисова прибыла 15 ноября в Грузию специально для встречи с находящимся в заключении бывшим президентом Михаилом Саакашвили.