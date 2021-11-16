Омбудсмен Грузии: поведение властей в отношении Саакашвили неприемлемо
Тбилиси, 16 ноября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Грузинский омбудсмен Нино Ломджария осудила отказ властей Грузии допустить в тюрьму к Михаилу Саакашвили её украинскую коллегу Людмилу Денисову, сообщает 16 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».
По словам Ломджария, неприемлемо то, что Денисову, которая приехала навестить своего гражданина, не пустили к нему в тюрьму.
«Что касается отказа для госпожи Денисовой, то это очень разочаровывает. Недавно мы подписали меморандум о сотрудничестве с омбудсменом Украины, и у него также была очень хорошая деловая встреча с министром юстиции Грузии. Поэтому для меня, конечно, неожиданно и неприемлемо, что было отказано в посещении тюрьмы государственному защитнику, которая прибыла навестить своего гражданина», — сказала Ломджария.
Ломджария заявила, что аппарат украинского омбудсмена всегда поддерживал Грузию не только, как дружественное государство, но и как страну, которая максимально уважает правозащитные организации.
Напомним, что Денисова прибыла 15 ноября в Грузию специально для встречи с находящимся в заключении бывшим президентом Михаилом Саакашвили.