Казань, 16 ноября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В столице Татарии сотрудниками полиции задержаны несколько групп молодых людей, которые являлись курьерами, подозреваемыми в соучастии в мошенничестве. По данным управления МВД России по городу Казани, специально нанимаемые лица забирали деньги у жертв преступления и передавали адресату.

Https://pixabay.com Деньги

Среди жителей Казани участились случаи совершения мошенничеств под предлогом попавших в ДТП родственников. Так, 1 ноября в казанском поселке Юдино была задержана группа из восьми мужчин. Подозреваемых настигли во время передачи денег. Возраст задержанных от 19 до 23 лет. Один из них взаимодействовал с мошенниками, которые выманивали деньги у потерпевших, остальные собирали деньги у обманутых казанцев. Задержанные за свои услуги оставляли себе часть денег, а оставшуюся сумму перечисляли на счета злоумышленников. Данный «заработок» мужчины находили через мессенджер и через него же общались с мошенниками.

По факту мошенничества, совершенного организованной группой, возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу. Им грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком до десяти лет.

ИА REGNUM напоминает, сверток с 740 тыс. рублей отдала курьеру пожилая жительница Казани, когда узнала о попавшем в ДТП сыне.

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